Regierung bekennt sich zu EU und Neutralität

Feierlich umrahmt wurde das Programm vom Chor der Wiener Staatsoper und von den Wiener Philharmonikern. Eingespielt wurden Ausschnitten aus der Dokumentation „Oh du mein Österreich“ von Hollywood-Regisseur Robert Dornhelm.

Hinter dem Rednerpult war für alle die Ikone des neuen Österreich sichtbar – das legendäre Foto des weltbekannten Fotografen Erich Lessing. Das Schwarz-Weiß-Foto zeigt den damaligen Außenminister Leopold Figl mit dem Staatsvertrag in der Hand und den alliierten Außenministern auf dem Balkon des Belvedere.

Positiv wurde von den Gästen der aktuelle Bezug in allen Reden hervorgehoben. So verwies Kulturminister Josef Ostermayer ( SPÖ) in seiner Ansprache auf die im Staatsvertrag verankerten Rechte für die slowenische und kroatische Minderheit in Österreich. „56 Jahre hat es gedauert, bis 2011 der Kärntner Minderheiten-Konflikt, die Frage der zweisprachigen Ortstafeln, gelöst wurde“, sagte Ostermayer. Er hat die schwierigen Verhandlungen geführt.

Außenminister Sebastian Kurz ( ÖVP) wollte kein historisches Resümee ziehen, sondern richtete den Blick nach vorne. Figls legendäre Aussage „ Österreich ist frei“ müsse heute als Auftrag verstanden werden, für „unsere Werte einzustehen“, sagte Kurz. Er betonte, dass Österreichs Neutralität heute nicht als „Teilnahmslosigkeit“ missverstanden werden dürfe. Die Neutralität ist seit ihrer Beschlussfassung am 26. Oktober 1955 ein Element der österreichischen Außen- und Sicherheitspolitik.