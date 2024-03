54 Millionen Euro Gewinn in zwei Wochen: Die Steuertricks der Signa

Wir sind am zweiten Tag des Cofag-U-Ausschusses, und da Hofrat L. keine Person des öffentlichen Interesses ist, darf man seinen Namen nicht öffentlich nennen. Das ist aber auch nicht wirklich wichtig. Viel spannender ist, was der Finanzbeamte darüber erzählen kann, wie die Signa versucht hat, wenig bis gar keine Steuern an die Republik zu bezahlen.

Es ist das Jahr 2018, und der Hofrat wurde mit einem auffallenden Geschäft der Signa konfrontiert: „Sie hat eine Gesellschaft nach Luxemburg verkauft, in der eine Liegenschaft war – das Goldene Quartier.“ Dazu muss man wissen: Das Goldene Quartier ist die Adresse in Wien, eine Immobiliengruppe im Herzen der Wiener Innenstadt. 141 Millionen Euro sei das Goldene Quartier wert gewesen, sagt L. Allerdings gab es beim Verkauf nach Luxemburg keinen Gewinnaufschlag. „Nur 14 Tage später“, erzählt der Hofrat, „wurde das Goldene Quartier dann weiterverkauft. Diesmal allerdings um 195 Millionen Euro.“ Fast 54 Millionen Euro Gewinn in knapp zwei Wochen? Was hat sich am Goldenen Quartier geändert – bis auf den Besitzer, der jetzt in Luxemburg sitzt?

Dem Hofrat kam das suspekt vor, mehr noch: Es gefiel ihm nicht. „Denn wir in Österreich hätten gar keine Steuern bekommen.“

Es kam zu einem Hin und Her mit der Signa. Und nach einigen Gutachten bot René Benkos Konzern an, 36 Millionen Euro in Österreich zu versteuern. L. blieb stur: „Wir wollten, dass von den 54 Millionen Euro zumindest 50 in Österreich versteuert werden.“