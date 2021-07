40.000 Anmeldungen für Sommerschule

Die Sommerschule startet in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland am 23. August und endet mit 3.September. In allen anderen Bundesländern dauert sie vom 30. August bis zum 10. September. Unterrichten werden Lehramtsstudierende und Lehrkräfte mit der Unterstützung von Buddys (Schülerinnen und Schüler der Oberstufen). Erstmals wird es heuer auch für die Sekundarstufe II die Möglichkeit der Sommerschule geben.

Sekundarstufe II bietet alle Fächer an

Der Unterricht in der Sekundarstufe II erfolgt am eigenen Standort und wird von den jeweiligen Lehrkräften der Schule durchgeführt. Für alle Schulstufen gilt: Ab acht Anmeldungen kommt eine Sommerschul-Lerngruppe (8 bis 15 Kinder) zustande. Grundsätzlich werden dort alle Fächer angeboten.

Die Zahlen im Detail

Insgesamt gibt es heuer 39.540 Anmeldungen. 2020 waren es rund 22.500. Davon entfallen 32.558 Anmeldungen auf Volkschulen und Sekundarstufe I, 6.257 Anmeldungen für die erstmals angebotene Sommerschule in der Sekundarstufe II.

Anmeldungen nach Bundesländern für Volksschule und die Sekundarstufe I gliedern sich im Vergleich zu 2020 - sie Zahlen in Klammern - wie folgt:

Burgenland 716 (548), Kärnten 2.358 (1.203), Niederösterreich 6.431 (3.319), Oberösterreich 4.203 (3.524), Salzburg 1.658 (1362), Steiermark 3.756 (2.279), Tirol 2.142 (1.928), Vorarlberg 2.574 (1.548), Wien 8.720 6774)

Anmeldezahlen nach Bundesländern Sek II (neu)

Burgenland (425), Kärnten (244), Niederösterreich (968), Oberösterreich (772), Salzburg (1.375), Steiermark (747), Tirol (228), Vorarlberg (123), Wien (1.375)