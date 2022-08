300 Euro-Auszahlung für Arbeitsuchende erfolgt Anfang September

Die Inflation ist im August zwar leicht gesunken - dennoch ist sie mit 9,1 Prozent immer noch hoch. Arbeitssuchende sind von den Teuerungen stark betroffen. Im Rahmen der Anti-Teuerungspakete wird an sie 300 Euro als Einmalzahlung ausbezahlt. Aufs Konto ausgezahlt wird das Geld bis 6. September. Wer kein Konto hat, bekommt das Geld via Gutschein per Post bis 8. September.

Wie kommen Sie an ihr Geld?

"Betroffene Personen, die beim AMS arbeitslos gemeldet sind, wird die Einmalzahlung automatisch und ohne Antragsstellung mit der Auszahlung des Arbeitslosengelds auf ihr Konto überwiesen oder - falls kein Konto vorhanden ist oder der Wunsch besteht - per Post zugeschickt“, erklärt Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher in einer Aussendung. Auch Krankengeldbezieherinnen und -bezieher, die schon vorher arbeitslos waren und im Anschluss an die AMS-Leistung 31 Tage Krankengeld bezogen haben, sind anspruchsberechtigt. Personen, die Krankengeld beziehen, erhalten die 300 Euro wie bisher vom Krankenversicherungsträger.

253.000 Menschen sind anspruchsberechtigt.