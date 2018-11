2.600 Euro Mindestsicherung: "Gift für eine Gesellschaft"

Die Caritas hatte am Mittwoch auch das Festmachen der Mindestsicherungsbezüge an Deutschkenntnissen kritisiert. "Damit die Menschen hier in Österreich möglichst rasch auf eigenen Beinen stehen, ist es hilfreich, Deutsch zu lernen. Allerdings widerspricht es sich, Sprachkurse zu kürzen und gleichzeitig Sprachkenntnisse als Bedingung an Sozialleistungen zu knüpfen", erinnerte Caritas-Generalsekretär an bereits beschlossene Einsparungen der Regierung.