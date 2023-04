24.000 Anliegen: Höchstes Beschwerdeaufkommen bei Volksanwaltschaft

Gerade im Maßnahmenvollzug gebe es großen Nachholbedarf. So mangle es an therapeutischen Angeboten. Aufgefallen sei ihr auch die hohe Zahl an Suizidversuchen und Suiziden, drängte Schwarz auf eine verbesserte Suizidprävention. Mit einem einmaligen Gespräch zur Beurteilung der Suizidgefahr sei es nicht getan.

Energiekostenausgleich

Zweites Thema in Schwarz' Geschäftsbereich, zu dem im vergangenen Jahr besonders viele Beschwerden eingebracht wurden, war der Energiekostenausgleich. Im Bereich des Finanzministeriums habe noch kein Gesetz zu derart vielen Beschwerden bei der Volksanwaltschaft geführt, hieß es.

Ganze Personengruppen seien vom Erhalt der Unterstützung ausgeschlossen, etwa Haushalte in Mehrgenerationenhäusern, Studierende in Studentenheimen oder Personen in Seniorenheimen, bemängelte Schwarz. Auch beim Gesetzesvollzug seien erhebliche Mängel aufgetreten.

Einmalzahlungen

Auch beim Corona-Bonus für das Gesundheitspersonal habe es massive Probleme - unter anderem wegen der unterschiedlichen Regelung der Stichtage in den Bundesländern - gegeben, setzte Volksanwalt Bernhard Achitz (SPÖ) mit der "Problematik der Einmalzahlungen" fort. Beim Pflegebonus seien die Fehler wiederholt worden. "Die wenig treffsicheren Einmalzahlungen" habe es auch im Bereich des Teuerungsausgleichs gegeben.