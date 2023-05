Ukraine: Österreich sagt zwei Millionen Euro für Entminung zu

Schlagabtausch um Entminung

In Österreich herrscht seit einigen Wochen ein verbaler Schlagabtausch über die Frage, ob und wie Österreich der Ukraine bei der gefährlichen Entschärfung der Minen helfen soll.

Angestoßen hatte die Debatte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die mit Berufung auf Österreichs Neutralität Hilfe bei der Entminung der Ukraine ablehnte. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte sich wenige Tage später beim Europaratsgipfel in Reykjavik für eine österreichische Unterstützung bei der Entminung ziviler Bereiche in der Ukraine ausgesprochen. Er „verstehe nicht, warum die Bundesregierung bei der Frage der Entminung immer noch zögert. (...) Unterstützung bei der Entminung ziviler Bereiche wie Wohnhäuser, Schulen, Kindergärten oder landwirtschaftlicher Gebiete widerspricht sicher nicht der österreichischen Neutralität, sondern ist eine humanitäre Angelegenheit“, so Van der Bellen, der ja auch Oberbefehlshaber des Bundesheeres ist.

➤ Mehr lesen: Warum keine ausländischen Streitkräfte in der Ukraine Minen räumen

Nun ist klar, dass die Bundesregierung finanzielle Hilfe in Form von zwei Millionen Euro zur Verfügung stellen wird. Konkret geht das Geld an den „International Trust Fund“ (ITF), das ist eine international renommierte und weltweit tätige Hilfsorganisation für Entminung und Räumung explosiver Kriegsrückstände mit Sitz in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana.