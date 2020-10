150-Millionen-Darlehen: Vorarlberg wird Schuldenstand verdoppeln

Das Land Vorarlberg wird seine Schulden infolge der Corona-Pandemie voraussichtlich mehr als verdoppeln. Die Landesregierung hat am Donnerstag in einem Antrag an den Landtag um die Ermächtigung zur Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 150 Mio. Euro ersucht, bestätigte das Büro des Landeshauptmanns der APA einen ORF-Bericht. Zudem stehe nicht fest, ob man damit das Auslangen finden werde. Der Schuldenstand des Landes (per 31. Dezember 2019) belief sich auf knapp 111 Mio. Euro.