Coronakrise: Soziale Folgen laut Studie gut abgefedert

Die Coronakrise "war und ist massiv", aber "sie wurde durch die Sozial- und Wirtschaftspolitik der Regierung ganz wesentlich abgefedert". Mit diesen Worten fasste Wifo-Chef Christoph Badelt den erster Teil eines Berichts zur Soziallage in Österreich seit Ausbruch der Pandemie zusammen. Die Studie wurde am Donnerstag präsentiert.

"Unser Ziel ist es, dass aus der Coronakrise keine Sozialkrise wird", so Rudolf Anschober, Minister für Gesundheit und Soziales. Der grüne Minister bekräftigte einmal mehr, dass Österreich bisher gut durch die Krise gekommen sei, man aber nicht nachgeben dürfe. Mit der von ihm in Auftrag gegebenen Studie will er sich die soziale Situation spezifisch anschauen. Die Krise habe zu Verschiebungen geführt, denen man auf den Grund gehen und sie analysieren müsse, so Anschober.