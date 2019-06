12,7 Prozent brechen die Schule vorzeitig ab – Schlusslicht Wien

Ein ganz anderes Bild zeigt sich jedoch, wenn man sich Jugendliche mit Migrationshintergrund ansieht: Denn dann wird die Statistik plötzlich von gleich elf Wiener Bezirken angeführt, am Ende liegen hingegen ländliche Regionen wie Neusiedl, Baden und Urfahr-Umgebung.

Letzteres Beispiel ist besonders spannend: Denn der Bezirk, der sich von Linz bis an die tschechische Grenze zieht, liegt insgesamt mit einer Quote von 6,7 Prozent weit vorne. Bei den Migranten jedoch mit 63,8 Prozent am Ende der Statistik. Das heißt: Zwei von drei Jugendlichen mit Migrationshintergrund fallen dort zu früh aus dem Bildungssystem.

Woran liegt das?

Laut den IHS-Forschern daran, dass Integration am Land viel stärker von informellen und sozialen Netzwerken abhängt als in der Stadt, wo das formale Angebot sowohl in der Breite als auch in der Dichte besser ist.

Argumente für die Gesamtschule

Generell ist der stark trennende Charakter des österreichischen Schulsystems ein Problem. Die vielen Selektionsmöglichkeiten führen laut Steiner zu einem Mangel an Kenntnis der eigenen Fähigkeiten – „kein Wunder bei einem Bildungssystem, das genau danach selektiert“.

Die Bildungspolitik von Türkis-Blau hat selektive Elemente (Wiedereinführung von Leistungsgruppen in NMS bzw. der Benotung in der 1./2. Volksschule, Stärkung von Sonderschulen etc.) weiter gestärkt. „Eine Politik, von der man eigentlich weiß, dass sie gescheitert ist“, nennt das Co-Autor Lorenz Lassnigg.