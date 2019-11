1200 Euro vom Staat - einfach so? Ein Volksbegehren will's wissen

1.200 Euro Einkommen im Monat. Für jeden. Bedingungslos. So lautet die Forderung des am heutigen Montag gestarteten Volksbegehrens mit dem wenig überraschenden Titel „Bedingungsloses Grundeinkommen“ (BGE). Das Ziel ist die Verankerung einer entsprechenden Regelung in der Verfassung.

Erste Hürde ist die Frage, woher der Staat das nötige Kapital dafür nehmen soll? „Über eine Finanztransaktionssteuer in der Höhe von 0,94 Prozent aller in Österreich getätigten Finanztransaktionen", schlägt der Initiator des Volksbegehrens, Peter Hofer vor.

Er sieht das BGE als "passende Antwort auf die Herausforderungen der Gegenwart". Denn jeder Mensch hätte dann „die Möglichkeit, frei von Existenzsorgen diejenigen Arbeiten zu übernehmen, die er selbst für sinnvoll hält.“

Jeder Mensch? Nein. Jeder österreichische Staatsbürger.