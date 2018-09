12-Stunden-Tag: Was sich ändert? „Nichts“

In der Hotellerie und Gastronomie war der Ruf nach mehr Flexibilität besonders groß. Mit der Verkürzung der Ruhezeit bei geteilten Diensten auf acht Stunden kam die Regierung den Betrieben besonders entgegen.

Michaela Reitterer, Inhaberin des Boutiquehotel Stadthalle in Wien und Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), kann jetzt besser einteilen. Beim Zimmer- und Frühstücksservice sei ein 12-Stunden-Tag von Natur aus kein Thema, in der Rezeption und im Back-Office ihres Stadthotels umso mehr. „Bei mir arbeiten viele Pendler, die froh sind, wenn sie künftig ihre Dienste so einteilen können, dass sie an vier statt bisher fünf Tagen arbeiten. Bei den gleichen Wochenstunden.“ Von den 30 Mitarbeitern des Hotels wollen zehn diese Möglichkeit nutzen. „Auch alleinstehende Mütter sind über die zusätzliche Flexibilität froh.“