12-Stunden-Tag: Aufwärmen zum Arbeitszeit-Kampf

Poltern? Kann er. Politische Botschaften und Aussagen zuspitzen? Natürlich kann er auch das. Josef Muchitsch ist langjähriger Parlamentarier und Chef einer nicht ganz unwichtigen Teilgewerkschaft im Gewerkschaftsbund ÖGB. Er ist, wie man so schön sagt, alles andere als auf den Mund gefallen.

Doch ausgerechnet an diesem Freitag, am Tag vor der großen ÖGB-Demo gegen den 12-Stunden-Tag, macht der Boss der Bau-Holz-Gewerkschaft im Parlament genau nicht, was man von ihm hätte erwarten können: Der Erstredner der SPÖ nutzt die Sondersitzung zum 12-Stunden-Tag nicht als rhetorische Aufwärmrunde für die Demonstration. Im Gegenteil: Er sagt zu Beginn „Lassen wir die Kampfrhetorik beiseite“ – und hält sich daran. Das wird später selbst ÖVP-Klubchef August Wöginger anerkennend so sagen.

Mehr als 30 Fragen haben Muchitsch und die SPÖ-Fraktion an Bundeskanzler Sebastian Kurz zum 12-Stunden-Tag formuliert. Der Regierungschef kommt mit einer Stunde Verspätung, er war noch beim Gipfel in Brüssel. Und so liegt es an Kanzleramtsminister Gernot Blümel einzuspringen.

Doch zurück zu Josef Muchitsch. Der hat im wesentlichen zwei Punkte, die er mit fester Stimme bringt.

Erstens: Die von der Bundesregierung geplante Änderung des Arbeitszeitgesetzes beschneide Gesundheit, Einkommen und Freiheit der Menschen – immerhin liege es fortan am Einzelnen zu sagen, dass er oder sie keine Überstunden leisten kann oder will.

Und zweitens, so Muchitsch, zerstöre die Bundesregierung das Betriebsklima in Unternehmen, weil die existierenden Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte, wann wer wie wo Überstunden leistet, wegfällt.