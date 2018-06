SPÖ vs. ÖVP: Bei 12-Stunden-Tag kollidieren die Weltbilder

Gewerkschafter und SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch hat in einer betont ruhig gehaltenen Rede die Dringliche Anfrage an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) begründet. Sämtliche Arbeitsmediziner würden sagen, zwölf Stunden Arbeiten macht krank, sagte Muchitsch am Freitag im Parlament.

Wenn es schon darum gehe, noch mehr und noch flexibler arbeiten zu können, dann nur mit klaren Spielregeln, ohne Einkommensverlust und ohne, dass Gesundheit und Familie unter die Räder kämen. Dass durch die von der Koalition heute vorgelegte Freiwilligkeitsklausel etwas besser wird, glaubt Muchitsch nicht: "Wie oft wird man in der Praxis Nein sagen können?", fragte sich der Bau/Holz-Chefgewerkschafter. Letztlich sitze der Arbeitnehmer am kürzeren Ast.

Muchitsch ist insgesamt überzeugt, dass es keine Ausweitung der Arbeitszeiten brauche: "Die Wirtschaft kommt mit den bestehenden Regeln aus." Die Regierung ersuchte er, das Gesetz zurückzunehmen und unter Einbindung der Sozialpartner noch im Sommer eine konsensuale Lösung zu suchen.