Sondersitzung zu 12-Stunden-Tag möglicherweise ohne Kurz

Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) wird an der Sondersitzung des Nationalrats zur Arbeitszeit-Verlängerung möglicherweise nicht teilnehmen. Den Beginn des Plenums wird er jedenfalls verpassen, heißt es aus dem Büro des Kanzlers. Begründet wird das damit, dass sich der Beginn der Sitzungen beim EU-Gipfel in Brüssel um zwei Stunden auf 11.00 Uhr verschoben habe.

Da heute noch zwei große Themen - Brexit sowie die Vorschläge von Deutschland und Frankreich zur Reform der Eurozone - auf dem Programm stünden, wird Kurz dem Gipfel weiter beiwohnen. Sollte es zeitlich möglich sein, wolle er im Laufe der Sondersitzung dazu stoßen. Die "Dringliche Anfrage" der SPÖ wird Minister Gernot Blümel (ÖVP) statt Kurz beantworten.

SPÖ-Kritik programmiert

Eine Aufregung ob Kurz' Absenz ist programmiert. Denn die SPÖ hatte sich von Beginn an gegen den Termin der Sondersitzung am letzten Schultag-Nachmittag gewehrt und noch dazu darauf verwiesen, dass der Kanzler eben beim EU-Gipfel sei. Im Gegenzug wurde aber von der ÖVP in der Präsidiale versichert, dass Kurz an der außerordentlichen Sitzung trotzdem teilnehmen werde.

Die SPÖ macht ja in Sachen Arbeitszeit gerade mobil. Am Tag vor der großen ÖGB-Demo gegen die Regierungspläne und knapp eine Woche vor dem Beschluss von 12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche (als neue Maximalvariante) rufen die Sozialdemokraten darum zur Sondersitzung. Adressat der Kritik wäre eigentlich Kurz.

In der Begründung der selben gehen die Sozialdemokraten um Antragssteller Josef Muchitsch tief in die Historie: "Vor fast genau hundert Jahren wurde der 12-Stunden-Tag abgeschafft. Diese Errungenschaft wird jetzt, hundert Jahre später, von dieser Regierung unter Bundeskanzler Kurz rückgängig gemacht", schreibt der SPÖ-Klub und folgert, dass "gesamtgesellschaftlich" ein Rückschritt in frühindustrielle Zeiten bevorstehe.

Eingebracht wird die "Dringliche Anfrage" um 12 Uhr, debattiert ab 15 Uhr. Sie SPÖ hatte den Termin auch deshalb sehr ungünstig gefunden, weil im Osten gerade die Sommerferien beginnen. Die ÖVP hatte einen früheren Termin mit Verweis auf Dienstreisen von Kurz und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) blockiert.

SPO sieht keine Vorteile für Arbeitnehmer

Nach Ansicht der SPÖ macht die Verlängerung der Maximalarbeitszeit krank und vernichtet Arbeitsplätze. Zudem erschwere sie die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und verfestige "an sich bereits überholte Geschlechterrollen". Vorteile für die Arbeitnehmer werden keine erkannt, sei die von ÖVP und FPÖ als Ausgleich propagierte Vier-Tages-Woche doch bereits heute geltendes Recht.