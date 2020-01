100 Jahre Verfassung: Die spannendsten Urteile der Höchstrichter

Die Bundesverfassung wird heuer 100 Jahre alt.

Dieser Satz klingt so trocken wie die meisten Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs (VfGH).

Und doch ist das Jubiläum ein wunderbarer Anlass, um Laien vom Gegenteil zu überzeugen. Tatsächlich sind VfGH-Erkenntnisse gesellschaftspolitisch sehr praktisch und ausnehmend lebensnah. Weil es dem Höchstgericht ein Anliegen ist, all das zu transportieren, wird heute, Donnerstag, ein eigenes Magazin präsentiert. In seiner 100-jährigen Geschichte war der VfGH immer wieder mit politisch heiklen Materien befasst und geriet zuweilen selbst in die Schusslinie.

Der KURIER hat sich einige der spannendsten Entscheidungen angesehen:

1921: Sex auf der Bühne