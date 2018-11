100 Jahre Republik: Erfolg erst im zweiten Anlauf

Karl Renner, 1870 in Mähren geboren, wurde am 30. Oktober 1918 Staatskanzler, noch bevor Deutschösterreich als Republik am 12. November ausgerufen wurde. Am 27. April 1945 stand er wieder an der Spitze einer Regierung, bis im Dezember Leopold Figl nach dem Wahlsieg der ÖVP das Kanzleramt übernahm.

Zwei Republiken, zwei völlig unterschiedliche politische Situationen. „Der Staat, den keiner wollte“, lautet das Klischee über das Überbleibsel des Habsburgerreiches. Der Historiker Stephan Vajda hingegen schreibt im Monumentalwerk „ Felix Austria“ vom „Staat, den viele wollten“, obwohl bis zum Friedensvertrag von St. Germain nicht einmal die Grenzen klar waren und führende Politiker den Anschluss an das nun auch republikanische Deutschland wollten. Der Weg in den Abgrund war vorgezeichnet, als sich die radikalisierten Christlichsozialen und Sozialdemokraten auch noch bewaffneten.