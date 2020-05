Höchstrichter: Umzug für die Steuerzahler teuer

Kommendes Jahr übersiedelt das Verfassungsgericht, wie berichtet, vom Wiener Judenplatz in den 1. Stock des Bank Austria Kunstforums in der Renngasse 2. Das alte Gericht am Judenplatz ist sanierungsbedürftig, in den Kellern blüht der Schimmel.



Doch der Umzug an eine der prominentesten Adressen Wiens nahe dem Kohlmarkt kommt den Steuerzahler teuer zu stehen: In Maklerkreisen gilt die für 6000 fällige Miete von 120.000 Euro als überteuert, hinzu kommt ein Kündigungsverzicht für drei Jahrzehnte. Die 20 Euro pro liegen nämlich deutlich über der durchschnittlichen Bandbreite von 12 bis 15 Euro am Wiener Büromarkt.



Trotzdem will man beim VfGH am im Juni geschlossenen Vertrag mit der Signa Holding von Rene Benko festhalten: "Der Vertrag wurde von mehreren Stellen geprüft", erklärt ein VfGH-Sprecher. Alles wäre in Ordnung, für den VfGH sei damit alles gesagt. Eine öffentliche Ausschreibung erfolgte nicht: "Nicht notwendig bei Anmietungen" hieß es.



Ein Umzug raus aus dem 1. Bezirk in günstigere Gegenden kam für die Richter offenbar nicht in Frage: Die Bundesimmobilienagentur legte mehrere Angebote vor, sie wurden aber aus diversen Gründen abgelehnt. Einmal fehlte der Platz für einen Verhandlungssaal, beim angebotenen Palais Strozzi sprach ein angrenzender Park dagegen. "Sicherheitsbedenken", heißt es.



Wer genau den teuren Deal zwischen Signa und dem VfGH eingefädelt hat und ob VfGH-Präsident Gerhard Holzinger persönlich die Entscheidung traf, will man lieber nicht sagen. Den schwarzen Peter wollen weder der VfGH - der nur Untermieter ist - noch die BIG - die die Büros von Signa mietet und für eine Provision weitervermietet - nicht akzeptieren.