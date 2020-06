Hahn ist über die ÖVP schwer irritiert

In der Debatte über die Wehrpflicht erwartet sich Hahn eine "solide Analyse mit Schlussfolgerungen und keine ausschließlich parteipolitische Auseinandersetzung". Was den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe angehe, verweist er auf Italien und osteuropäische Länder, wo es eigene Zivilschutzverbände gibt. Gut ausgebildete Freiwillige kommen hier zum Einsatz. Generell bedauert der EU-Kommissar, dass "die europäische Einbettung des Bundesheeres und der Sicherheitspolitik eine Null-Reflexion in Österreich hat".