Golan: Sorge um UNO-Soldaten

Über die Sicherheit der Soldaten und die Zukunft der UNDOF-Mission am Golan geht es Donnerstagvormittag bei einem Gespräch mit UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon, Bundespräsident Heinz Fischer und dem Verteidigungsminister. Darabos will von Ban wissen, was die UNO bei einer Gewalteskalation in Syrien plant und wie sie die Mission fortführen will.



Österreich ist derzeit mit 380 Soldaten größter Truppensteller auf dem Golan, wo insgesamt etwas mehr als 1000 UNO-Blauhelme ihren Dienst verrichten. Zuletzt hat Österreich die Soldaten mit besserer Ausrüstung und gepanzerten Fahrzeugen versorgt. Die UNO hat ihre Positionen baulich verstärkt.



Auf internationaler und EU-Ebene nimmt der politische Druck zu, eine UNO-Beobachtermission nach Syrien zu entsenden. "Das könnte zur Deeskalation der Lage beitragen", sagt Darabos. Voraussetzung ist die Zustimmung aller fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates. China ist dagegen, Russland abwartend. Ausgeschlossen ist derzeit auch eine friedenserzwingende Mission (Artikel VII). Syrien lehnt jede Einflussnahme ab.



Überlegt wird, die UNO-Präsenz im Libanon ( hier hat Österreich 160 Soldaten ) zu verstärken. Im Umfeld der EU-Außenbeauftragten Lady Ashton befürchtet man neue Gewalt und Flüchtlingsströme aus Syrien. Geheimdienste melden aktuell massive Waffenlieferungen an die syrische Opposition.