Gipfel: Hollande schert aus NATO-Linie aus

Die 28 NATO-Mitglieder und ihre 22 Partnerstaaten – darunter das neutrale Österreich – verschmelzen immer mehr zu einem einzigen und globalen Sicherheitssystem. Das wurde am Montag zum Abschluss des NATO-Gipfels in Chicago besonders deutlich. An der Sitzung über Afghanistan nahmen – neben den NATO-Staaten – auch 13 ausgewählte Partnerländer teil. Bundeskanzler Werner Faymann begrüßte in seiner Wortmeldung den umfassenden NATO-Plan, der den Truppenabzug vom Hindukusch im Jahr 2014, das Ende des Kampfeinsatzes der ISAF, die Ausbildung der a­fghanischen Streitkräfte sowie den Aufbau des Landes inklusive Frauenförderung umfasst. Der Plan kostet jährlich umgerechnet 3,2 Milliarden Euro, davon zahlt Österreich 18 Millionen Euro.

"Die Stabilität Afghanistans ist in unserem Interesse", sagte der Kanzler. Österreich werde vor allem im Rahmen der EU seinen Beitrag zur Ausbildung von Polizisten leisten.

Auswahlkriterium für die Einladung an die 13 NATO-Partner war ihr besonderes Engagement im internationalen Krisenmanagement. Österreich zählt zu diesen Staaten und der Bundeskanzler unterstrich in seiner zweiten Rede am Montag die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen NATO und Partnern als "Meilenstein der Politik. Sicherheit kann heute nicht mehr von einer einzigen Organisation oder von einem einzigen Land wahrgenommen werden." Faymann kündigte an, Österreich werde künftig eng mit der NATO im Kampf gegen die Cyber-Kriminalität kooperieren. Er forderte eine noch bessere Zusammenarbeit zwischen NATO, EU und UNO und unterstrich, dass es zwischen "aktiver Neutralität" und internationalem Friedensengagement "keinen Widerspruch" gebe.

Am Rande der Sitzungen traf Faymann kurz mit Präsident Obama zusammen. Auch mit Staatspräsident Hollande gab es einen Wortwechsel über den EU-Gipfel in Brüssel.