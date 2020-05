Frauen als Schlüssel für Integration

Yeliz Özer gibt sich Mühe. Die 35-jährige Mutter zweier Kinder zog vor zehn Jahren von Istanbul nach Wien, um sich hier ein neues Leben aufzubauen. "Es ist nicht immer einfach", sagt die Frau mit Kopftuch in holprigem Deutsch. Doch seit Oktober macht Özer große Fortschritte. Sechs Stunden in der Woche lernt sie Deutsch, Mathematik, Landeskunde. Sie besucht das Rathaus, das Parlament und lernt so, "wie Österreich funktioniert".

Es sind Frauen wie sie, die die Stadt mit ihrem neuen Sprach- und Bildungsplan erreichen möchte. "Frauen sollen ab dem Tag, an dem sie im Land sind, einen Zettel erhalten, der auf einen Blick Orientierung für die nächsten Monate und Jahre gibt", sagt Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger ( SPÖ).