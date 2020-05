Euro-Rettung: Die Pleite der Politiker

Die führenden Politiker sagen den Menschen auch nicht, was sie in der Krise tun und weswegen sie es tun. "Die Regierungen machen die Menschen irre" - dieser Satz des dienstältesten Regierungschefs Europas, Jean-Claude Juncker ( Luxemburg), im Handelsblatt sagt alles über den Zustand der EU. Kein Wunder, dass die Amerikaner verständnislos nach Europa blicken und China sich fragt, ob vier Milliarden Euro, die es bisher zur Rettung der europäischen Wirtschaft investierte, nicht abgeschrieben werden müssen.



"Too little, too late" - ist die Handlungsmaxime europäischer Politiker. Rating-Agenturen, Spekulanten und "die Märkte" bestimmen Inhalt und Tempo ihrer Entscheidungen. Aus Mutlosigkeit und Angst vor einem neuen EU-Vertrag, der von Parlamenten und Bürgern angenommen werden muss, haben sie es bisher nicht gewagt, dem Währungsklub neue Regeln zu geben und neue Strukturen zu schaffen. Das ist die politische Pleite, die sie zu verantworten haben.



Wollen sie Europa wirklich retten und damit auch Wohlstand und soziales Gefüge, braucht es eine Wirtschaftsregierung, einen gemeinsamen Finanzminister und die Angleichung der Steuern. Es braucht mehr Europa, mehr Demokratie und europaweite Referenden über große Vertragsänderungen. Wenn das nicht rasch kommt, zerstört sich die EU selbst.