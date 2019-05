Wie äußerste Rechte im EU-Parlament an Schalthebel gelangen kann

Vor Sozialdemokraten?

Eine technische Fraktion ist den anderen Fraktionen gleichgestellt. Zählt man die derzeitigen Sitze der Rechtsparteien zusammen, kommen sie auf 154. Zum Vergleich: die EVP hat 217, die SPE 186, die Liberalen (ALDE) 68. Jetzt muss man das kommende Wahlergebnis einkalkulieren: Die Rechten werden in Italien stärkste Partei, in Frankreich mindestens zweitstärkste. Ungarns Fidesz wandert von der EVP zu den Rechten. Auch in Großbritannien könnte die Brexit-Partei des Nigel Farage bei der EU-Wahl abräumen. In Summe ist mit einem Erstarken der äußersten Rechten zu rechnen.

Sie könnte zweitstärkste Fraktion vor den Sozialdemokraten und hinter der EVP werden.