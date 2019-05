Vilimsky: EVP-Spitzenkandidat Weber "sehr, sehr links"

Der ungarische Premier selbst wurde von Vilimsky einmal mehr verteidigt. Orbán habe „überhaupt nichts mit Antisemitismus am Hut“, das zeige sich daran, dass er mit dem israelischen Premier Benjamin Netanyahu ein „top Verhältnis“ habe.

Freude über Kurz-Forderung

Bestätigt fühlt sich der blaue EU-Parlamentarier von Sebastian Kurz‘ jüngster Forderung nach dem Ende des Brüsseler „Regelungswahnsinns“ und der Streichung von 1.000 EU-Verordnungen. Vilimsky: „Das, was jetzt gesagt wird, entspricht dem, was ich seit Jahren sage. Das freut mich.“

Die FPÖ wäre jahrelang dafür „dämonisiert“ worden, Fehlentwicklungen kritisiert zu haben. Man wolle „die großen Dinge gemeinsam lösen“ und „Frieden, Freiheit und Wohlstand“ für alle schaffen, aber kein „Zuviel an Europa“.

So müsse etwa die Sozialpolitik in der Verantwortung der Nationalstaaten bleiben bzw. in diese zurückgeholt werden. Als Beispiel nannte Vilimsky die von Türkis-Blau beschlossene Indexierung der Familienbeihilfe. Othmar Karas habe sich dagegen ausgesprochen, weil dies gegen das europäische Regelwerk verstoße – „so ein Regelwerk brauche ich nicht“, sagt Vilimsky dazu.