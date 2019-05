EU-Spitzenkandidat Kogler: "Ein paar Blödheiten wird man verbieten müssen"

Werner Kogler, Bundessprecher und EU-Spitzenkandidat für die Grünen, gab sich in der ORF-Pressestunde in Klimaangelegenheiten gemäßigt. Im Gespräch mit ORF-Journalistin Helma Poschner und Presse-Chefredakteur Rainer Nowak sagte Kogler allem voran: "Wer sich wie verhält, ist zunächst Privatsache." Er würde jedenfalls versuchen, "öfter als andere" mit dem Zug nach Brüssel zu fahren, sollte er in das EU-Parlament einziehen.