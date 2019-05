Ibiza dominierte auch die EU-Elefantenrunde

Alles dreht sich um Ibiza und die Folgen. Auch die finale Elefantenrunde der EU-Spitzenkandidaten am Donnerstagabend im ORF kam nicht um die Affäre und die dadurch ausgelöste Regierungskrise herum.

Das war auch Moderatorin Claudia Reiterer bewusst, weshalb sie die Debatte gleich mit dem Thema Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz eröffnete. Dabei bezogen die Kandidaten die bekannten Positionen ihrer Parteien.

Othmar Karas ( ÖVP) und Claudia Gamon (Neos) sprachen sich gegen die Absetzung von Kurz aus. Andreas Schieder ( SPÖ) und Harald Vilimsky ( FPÖ) erklärten ihr Misstrauen, betonten jedoch, dass die Entscheidung nicht gefallen sei. Nur Johannes Voggenhuber (1 Europa) und Werner Kogler (Grüne) zeigten eine klare Zustimmung zur Absetzung.

Schnell verlagerte sich die Debatte jedoch in Richtung FPÖ und das Sittenbild, das Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache in Ibiza abgegeben hatte. Dabei wurde die Diskussion innerhalb kürzester Zeit so hitzig ( Voggenhuber: "Sumpf der Rechtsradikalen", Vilimsky: "Schmierenkomödie"“), dass Moderatorin Reiterer im Sinne der Sachlichkeit rasch zum Thema Ökologisierung der Steuersystems überging.

Hatten sich zuvor vor allem Voggenhuber und Vilimsky in den Haaren gelegen, matchten sich jetzt Karas und Kogler, der der ÖVP vorwarf, die Ökologisierung zu blockieren. Eine Situation, die Gamon durch die Abschaffung der Einstimmigkeit im Europäischen Rat lösen will – wofür sich alle Kandidaten außer Vilimsky aussprachen.