EU-Wahl: Jetzt doch frühere Ergebnis-Trends für Wahlausgang

Denn während die letzten Wahllokale in Österreich um 17 Uhr schließen, kann in den meisten EU-Ländern länger abgestimmt werden. Und das teils deutlich: In Schweden und Polen etwa bis 21 Uhr, in Italien sogar bis 23 Uhr.

Keine offiziellen Ergebnisse vor 23 Uhr

Da es sich bei der Europawahl um einen gemeinsamen Wahlgang handelt, dürfen vor dem europaweiten Wahlschluss um 23 Uhr auch keine offiziellen Ergebnisse bekannt gegeben werden. Darum wird es auch in Österreich nicht - wie sonst üblich - um 17 Uhr die erste Hochrechnung geben.

Denn die Hochrechnungen werden von den Wahlforschern auf Basis der Ergebnisse jener Wahlsprengel erstellt, die bereits ausgezählt sind.

Trotzdem werden um 17 Uhr erste Österreich-Zahlen veröffentlicht. Diese stützen sich jedoch nicht auf erste Auszählungsergebnisse, sondern auf Wahltagsbefragungen von ARGE Wahlen, SORA und Peter Hajek, die dafür zwischen 21. und 26. Mai insgesamt 4.800 Interviews durchführen werden.