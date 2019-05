EU-Wahl: FPÖ kann auf größte Stammwählerschaft setzen

Quer durch Europa polarisieren populistische Parteien aufgrund ihrer extremen Positionen am meisten. Was sich auch daran zeigt, dass sie die höchsten Ablehnungswerte aufweisen – sprich, die höchste Anzahl an Menschen, die sie bei egal welcher Wahl auf keinen Fall wählen würden.

Nicht so in Österreich. Hier sagen zwar auch 44 Prozent, dass die FPÖ für sie unwählbar wäre (siehe Grafik). Über die Liste Jetzt (bei der EU-Wahl ’1 Europa)‘ sagen das aber sogar 56 Prozent.

Gleichzeitig würden 14 Prozent der Österreicher auf jeden Fall die FPÖ wählen. Auf jeder politischen Ebene ( EU, national, regional) und „egal, was passiert“, wie Studienautor Robert Vehrkamp zum KURIER sagt. Das heißt: „Die FPÖ besitzt inzwischen die größte Stammwählerschaft aller Parteien“, so Vehrkamp. Der das auch auf „einen gewissen Gewöhnungseffekt“ zurückführt. Die Freiheitlichen sind in Österreich schon viel länger etabliert als ihre rechtspopulistischen Kollegen in anderen Ländern. Außerdem mache es auch einen Unterschied, dass die FPÖ in der Regierung sitzt, meint Vehrkamp.