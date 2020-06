EU spart: Europa-Häuser weltweit

Die einzelnen Außenministerien gehen mit ihren Sparzwängen unterschiedlich um. Schweden und Luxemburg etwa schließen Botschaften in den Hauptstädten. Der Grund: Minister und Botschafter treffen einander regelmäßig in Brüssel und es gibt heute moderne Kommunikationsmittel. „Präsenz und die Diplomatie des 19. Jahrhunderts sind vorbei“, erklärt ein luxemburgischer Diplomat.

Österreich geht einen anderen Weg. Man denkt nicht daran, Botschaften in der EU zu schließen, auch nicht jene nahe Botschaft in Bratislava. In New York, Brüssel und Rom sollen Vertretungsbehörden zusammengelegt werden. Die Generalkonsulate in Hamburg, Kapstadt, Rio und Zürich wurden bereits geschlossen, auch die Botschaften in Oman und Simbabwe. 2012 wird die Botschaft in Bogotá ( Kolumbien ) gesperrt, 2013 die Generalkonsulate in Chicago und Krakau.

In Brüssel ist die Unruhe groß, weil die EU-Vertretung, wo Büros der Ministerien, Verbände und Interessensvertreter untergebracht sind, schon jetzt aus allen Nähten platzt.