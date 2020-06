EU: Harter Verteilungskampf steht bevor

Von 2007 bis 2013 hat Österreich aus dem Topf für Regional- und Sozialförderungen insgesamt 1,5 Milliarden Euro bekommen, davon flossen rund 250 Millionen Euro in das Burgenland. Die EU-Gelder, für die es in Österreich eine Kofinanzierung von rund 50 Prozent gibt, wurden in erster Linie für kleine und mittlere Unternehmen, für die Förderung alternativer Energiequellen, für mehr Energie-Effizienz und für Schulungsmaßnahmen für Arbeitnehmer im Rahmen des AMS eingesetzt.

Für das neue Programm 2014 bis 2020 will EU-Kommissar Johannes Hahn, zuständig für Regionalpolitik, den Einsatz von EU-Mitteln strenger an die Beschäftigungs- und Wachstumsziele der EU koppeln und den Einsatz der Mittel auch schärfer kontrollieren.

„ Europa 2020" nennt sich diese Strategie, die die Arbeitslosenrate senken, die Wirtschaft modernisieren sowie Innovation und Forschung ankurbeln will. Der Vorschlag für das mehrjährige EU-Budget ( siehe Grafik ) wurde von der EU-Kommission vorgelegt, ausverhandelt ist es noch nicht, der Streit um Milliarden ist im vollen Gange, das letzte Wort hat das EU-Parlament.

Neu ist ab 2014, dass es sogenannte Partnerschaftsabkommen zwischen der EU-Kommission und den einzelnen Mitgliedsländern geben werde. Will ein Land möglichst viel Geld in Brüssel aus verschiedenen Fördertöpfen anzapfen, wird es entsprechende Programme vorlegen müssen. Der Vorteil: Mehr Mittel, mehr Effizienz, mehr Synergie-Effekte. „Das wird die größte Quelle der EU für Investitionen werden und ein flexibles Instrument gegen die Krise", erklärte am Dienstag Hahns Kabinettschef Hubert Gambs in Wien. Er betonte aber auch, dass die EU-Kommission künftig stärker als bisher „auf den Mehrwert der EU" achten werde: „EU-Gelder dürfen nicht mehr in ein Fass ohne Boden fließen."