EU-Diplomaten flüchten vor Ashton

Lady Ashton laufen die Diplomaten davon. "Schlechte Arbeitsbedingungen, Organisationschaos, Albtraum-Zustände und ein totales Durcheinander" geben 60 hochrangige EU-Beamten als Grund an, warum sie ihre Posten im Europäischen Auswärtigen Dienst verlassen haben. Verantwortlich dafür ist die britische Außenbeauftragte Catherine Ashton.

Etliche Beamte lassen sich versetzen, andere wandern in die Privatwirtschaft ab. Ein Gewerkschafter beschreibt die Situation gegenüber dem Internet-Dienst euobserver drastisch: "Wäre der Auswärtige Dienst ein privates Unternehmen, es wäre bankrott."

Besonders stört die Diplomaten das "tägliche Dahinwursteln", die "spontanen, sprunghaften Entscheidungen" und die "fehlende Glaubwürdigkeit von Ashton", sagt ein Botschafter.



Im Ashton-Büro spielt man die Sache herunter: "Alles Ungenauigkeiten und Übertreibung." Der Abgang von Personal bewege sich "im Rahmen".

Die Unzufriedenheit mit Ashton ist nicht neu. Schon im Dezember 2009, als sie eingesetzt wurde, hagelte es Kritik an ihrer Person. "Lady Who?" - Niemand kannte die ehemalige britische Labour-Politikerin und engste Vertraute des damaligen Premiers Tony Blair. Von klassischer Außenpolitik hatte die Kurzzeit-EU-Handelskommissarin wenig Ahnung. Jetzt kommen noch deutliche Management- und Führungsschwächen hinzu.