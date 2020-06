Cahit Nakiboğlu ist türkischer Unternehmer und Vorsitzender der Industriellenvereinigung von Gaziantep, einer modernen und entwickelten Provinzmetropole in Südost-Anatolien. Er beschäftigt rund 3500 Mitarbeiter. Die Firma erzeugt Verpackungsmaterial und exportiert es in die ganze Welt. Umsatz 2011: mehr als einer Milliarde US-Dollar ( 760 Mio. € ).

Mit Österreich hatte er bisher "sehr gute Geschäftsverbindungen", zuletzt kaufte er eine teure Verpackungsmaschine um zehn Millionen Euro. Künftig will er seine Maschinen woanders bestellen. "Es gibt eine Menge Hindernisse und Schikanen in Österreich". Es sind die restriktiven Visa-Bestimmungen für Türken in den Schengen-Ländern. "Ich möchte von Österreich nicht mehr so behandelt werden", betonte er gegenüber dem KURIER.