Ehe-Aus im Hause Strauss-Kahn?

Von einer Ehekrise berichteten andere französische Zeitungen schon während der Callgirl-Affäre: Strauss-Kahn, der ehemalige Chef des Internationalen Währungsfonds ( IWF) und einst aussichtsreichster Anwärter für das Präsidentenamt in Frankreich, soll an von Unternehmern bezahlten Sex-Partys mit Prostituierten teilgenommen haben. Diese Causa ist noch nicht abgeschlossen.

Gestrauchelt war Dominique Strauss-Kahn zuvor über eine Sex-Affäre in einem New Yorker Hotel. Ein Zimmermädchen warf ihm Vergewaltigung vor. Das Verfahren wurde wegen mangelnder Glaubwürdigkeit der Frau eingestellt, ein weiteres Verfahren wegen "sexueller Aggression" in Frankreich endete wegen Verjährung. Politisch war Strauss-Kahn jedenfalls erledigt.

Während der Vergewaltigungsvorwürfe hatte Anne Sinclair ihren Mann öffentlich unterstützt und auch in der schwersten Zeit immer wieder an seiner Seite in die Kameras gelächelt. Sie war eine der wenigen verbliebenen Verbündeten Strauss-Kahns.

Einer der Gründe für die Trennung sei nun angeblich, dass sich der 63-jährige Strauss-Kahn, frustriert über fehlende berufliche Perspektiven, immer mehr aus dem Gesellschaftsleben zurückgezogen hat. Während seine Karriere ein jähes Ende gefunden hat, legte Sinclair im Jänner einen beruflichen Neustart hin: Sie ist in leitender Funktion für die französische Ausgabe der Huffington Post tätig – und knüpft somit an alte Zeiten an, denn sie war jahrelang eine der bekanntesten Journalistinnen Frankreichs. Für ihren Mann gab sie ihre Karriere als TV-Moderatorin auf. Das Engagement bei der Huffington Post ist ihr erster großer Job, seit Strauss-Kahn über die Sex-Affäre stürzte.