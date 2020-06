Darabos: Mehr Befugnisse für Golan-Truppe

UN-Chef Ban Ki-moon versprach, in den nächsten drei bis vier Wochen neue Regeln erarbeiten zu lassen. "Die UNO muss Klarheit schaffen, die Soldaten brauchen Gewissheit, richtig handeln zu können", forderte Darabos.

Sein Angebot an Ban Ki-moon war, für die laufende UNO-Beobachtermission zur Umsetzung des von Kofi Annan vermittelten Friedensplanes für Syrien Soldaten zur Verfügung zu stellen. Da zahlreiche Länder bereits genügend Soldaten gemeldet haben, sei das aber im Moment nicht nötig. An eine Ausweitung der UN-Beobachtermission mit derzeit 300 Soldaten sei im Moment nicht gedacht, auch wenn sich UNO-Granden große Sorgen um die Lage in Syrien machen.

Mehr als eine Million Flüchtlinge gibt es im Land, mehr als 100.000 mussten Syrien verlassen und leben in den Nachbarstaaten. Große Angst gibt es vor Terrorzellen der Al-Kaida, die sich in Syrien breitmachen, ließ Ban Ki-moon wissen. Zehntausende Flüchtlinge sind innerhalb Syriens oder in benachbarten Ländern dringend auf Hilfe angewiesen.

Darabos versicherte dem UNO-Generalsekretär, dass Österreich auch künftig Blauhelm-Truppen stellen werde: "Es könnte sein, dass wir in eine Afrika-Mission gehen – durch den Tschad-Einsatz haben österreichische Soldaten Erfahrungen auf dem Kontinent."

Sudan, Mali oder Somalia könnten neue Einsatzländer werden. Da die internationalen Einsätze in Bosnien-Herzegowina und Kosovo zurückgefahren werden, hätte Österreich auch wieder Soldaten zur Verfügung.