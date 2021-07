Clean Clothes fordert Aus für "Killer-Jeans"

Als im Laufe des letzten Jahres bekannt wurde, wie gefährlich die Sandstrahltechnik für die Arbeiter in den Fabriken ist, weil sie zur tödlichen Lungenkrankheit Silikose führen kann, gaben viele Markenunternehmen dem öffentlichen Druck nach und erließen ein Sandstrahlverbot in ihren Zulieferbetrieben. Laut der Plattform „Clean Clothes Kampagne“ (CCK), die sich für faire Arbeitsbedingungen in der Bekleidungs- und Sportartikelproduktion einsetzt, lassen H&M, Diesel, Levis und Zara aber nach wie vor Jeans sandstrahlen – und riskieren damit die Gesundheit der Arbeiter.

CCK recherchierte nach eigenen Angaben in Fabriken in Bangladesch, und präsentierte nun die ernüchternden Ergebnisse. Dem Bericht zufolge bringt neben dem manuellen auch das "Kabinensandstrahlen" tödliche Risiken mit sich. Die Kabinen seien zumeist nicht komplett abgedichtet, so dass der Staub entweichen kann und weitere Personen, die im gleichen Raum z.B. Sortier- oder Putzarbeiten ausführen, gefährden. Zudem wurde festgestellt, dass medizinisches Fachpersonal in Bangladesch kaum über den Zusammenhang von Sandstrahlen und Silikose informiert ist. Erkrankte Arbeiter erhalten daher oft nicht die korrekte Diagnose und Behandlung.