CDU-Streit um Gleichstellung für Schwule

Auch wenn es nicht bald zu einer Abstimmung über das "Familiensplitting" kommen sollte, dürfte die Entscheidung des Verfassungsgerichts wie auch sanfter Druck der Kanzlerin für einen Kompromiss in der Koalition sorgen.

Die hat mit ihrem neuen Umweltminister Peter Altmaier ein Beispiel mehr an ihrem Kabinettstisch, wie schwer manchen noch immer das Outing fällt. Der joviale Minister wollte bisher den Artikel der linken Tageszeitung taz nicht kommentieren, dass er schwul sei. "Gott hat es so gewollt, dass ich allein durchs Leben gehe", sagte der praktizierende Katholik nur. Damit brachte er die taz so in Verlegenheit, dass die Chefredakteurin, eine bekennende Lesbe, den Artikel zurückzog.

Das zeigte aber auch, dass es besonders die katholischen unter den homosexuellen Politikern mit ihrem Outing offenbar schwer haben: Eine Ministerin in Merkels Kabinett gilt seit Langem als nächste Kandidatin. FDP-A­ußenminister Guido Westerwelle tat das schon viel früher: Er nimmt inzwischen seinen Lebenspartner sogar im "Damenprogramm" auf Dienstreise mit.