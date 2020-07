Blecha soll SPÖ zukunftsfit machen

Bundesgeschäftsführer Kräuter unterstützt das. Er will vor allem neue Medien wie Facebook nützen, um Anregungen zu sammeln. Er hofft aber auch auf Ideen aus den "27 befreundeten Organisationen – von den Turnern über die Red Biker bis zu den Kinderfreunden". Blecha soll seine guten Kontakte zur deutschen SPD einbringen.

Kräuter will vor allem neue Themen ins Parteiprogramm bringen: " Europa wird künftig sicher viel stärker in unseren Grundsätzen enthalten sein." Auch Bildungspolitik, Daseinsvorsorge und Verteilungsfragen sollen mehr Platz finden. Blecha dazu: "Die Welt ist viel ungerechter geworden in den vergangenen 15 Jahren."

Blecha will vor allem eines: Viel konkretere Handlungsanweisungen im Programm. Das zentrale Ziel des roten Oldies: "Wir dürfen nicht an den Auffassungen der Menschen vorbeischreiben."