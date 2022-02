"Zynischer Autokrat", "Militärdiktator": Wie internationale Medien Putin sehen

"USA Today" (USA)

"Wladimir Putins Krieg gegen die freie, demokratische Nation der Ukraine sollte ein Moment sein, in dem die Amerikaner ihre Parteipolitik zurückstellen und sich zusammenschließen, sich der russischen Aggression entschieden entgegenzustellen. Doch selbst während Raketen auf ukrainische Städte regnen, nutzen führende Politiker der Republikaner diese sich immer noch zuspitzende internationale Krise als Gelegenheit, politisch zu punkten, indem sie Amerikas Oberbefehlshaber (Präsident Joe Biden) als schwach abkanzeln. (...) Ob diese neuen Sanktionen stark genug sind, und ob Sanktionen an sich, egal wie stark sie sind, Putin abschrecken können, ist ein Thema, das Gegenstand einer fairen und notwendigen Debatte sein kann. Der Weg aus diesem dunklen Wald ist noch nicht erkennbar. Wir wissen jedoch, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten zusammenhalten müssen, um - in Bidens Worten - gegen Putins 'düstere Vision für die Zukunft unserer Welt' Widerstand zu leisten. So müssen auch die Amerikaner zusammenhalten, selbst wenn die Aktienmärkte einbrechen und die Benzinpreise zu Hause steigen. Dies ist nicht der Moment für innenpolitische Angriffe. Es ist eine Zeit für parteiübergreifende Einigkeit und nationale Entschlossenheit. (...) Wir müssen im Angesicht dieser Gefahren zusammenstehen, um Amerikas Sicherheit und Interessen zu verteidigen."

"Le Parisien" (Frankreich)

"Nach dem 11. September 2001 wird der 24. Februar 2022 als das zweitwichtigste Datum in die Geschichte des 21. Jahrhunderts eingehen: als Datum der Rückkehr des Krieges in Europa. So etwas hat man seit 1945 nicht mehr erlebt. Niemand wollte glauben oder sehen, dass der russische Präsident Wladimir Putin so weit gehen würde. (...) Es wurde vergessen, wie wertvoll und zerbrechlich Frieden und Stabilität sind."

"Kathimerini" (Griechenland)

"Niemand weiß, wie stark, lang und tief das Erdbeben sein wird, das die gestrige Invasion Russlands in die Ukraine erzeugt. Sicher ist nur, dass die Welt sich tiefgreifend ändern wird. (...) Der 24. Februar hat die Illusion zerstört, dass starke Länder trotz Meinungsverschiedenheiten das Gleichgewicht untereinander halten könnten. (...)

Es ist nun klar, dass es keine Rückkehr zu der Welt gibt, wie wir sie kannten. Entweder wird die internationale Gemeinschaft zusammenrücken, um Wladimir Putin zu stoppen, oder wir kommen in eine Periode der Instabilität und Barbarei, wo jedes stärkere Land das internationale Recht zu Lasten der Schwächeren zertrampelt. Das letzte Mal, als es solche Zustände gab, wurde Europa in das Jahr 1939 (in den Zweiten Weltkrieg) geführt."

"Magyar Nemzet" (Ungarn)

"Es ist Krieg. Die ganze Welt erschauert vor den Nachrichten von russischen Panzern in ukrainischen Städten. Parallelen werden gezogen zu 1956 (russischer Einmarsch in Ungarn) und 1968 (russischer Einmarsch in die damalige CSSR). Doch das ist völlig sinnlos. Das heutige Russland und die damalige Sowjetunion sind nicht dasselbe Staatsgebilde. Die Ziele sind andere, die Interessen sind andere, es stehen andere Führer an der Spitze, und es wird (militärisch) anders gekämpft. (...) Ungarn muss vor dem Krieg geschützt werden, das ist die erstrangige Aufgabe, das ist das vorrangigste ungarische Ziel. (...) Jedes Land beschäftigt sich nur mit sich selbst. Jedes Land beschäftigt sich nur deshalb mit dem Zustand eines anderen Landes, weil dieser Auswirkungen auf es selbst haben könnte. (...)

Rund um uns schlagen die Wogen der Geschichte hoch, und unsere Aufgabe ist es nicht, in dieser Lage mit dem Säbel in der Hand die Sache auf ein politisches Geleise zu lenken, sondern unser kleines Boot sicher über Wasser zu halten."

"Adevarul" (Rumänien)

"Hat aber der Westen (neben den wirtschaftlichen) auch andere Lösungen zur Bestrafung Russlands? Genauer: Wird er (...) bereit sein, sich dazu aufzuraffen, die Aktion (Russlands) in der Ukraine als Verteidigungsfall einzustufen, um auf eine massive Sicherheitsbedrohung in der nahen Nachbarschaft des NATO- und EU-Gebiets zu antworten? Oder wird er, im Gegenteil, versuchen, den Militäreinsatz völlig auszuschließen, wie er es mehrfach höchst offiziell versprochen hat - und zulassen, dass sich die Situation in der Ukraine in die Richtung jenes Schutzkorridors - der Pufferzone - entwickelt, den Russland gewünscht hat?

Vor allem darum geht es in diesen Stunden, dies müssen die Führer der NATO- und EU-Staaten beantworten. Es geht im Grunde um die Stärke und die Glaubwürdigkeit des Westens, der jetzt vor einer großen Herausforderung steht, die plötzlich bestätigt, wie schnell sich dieser Kalte Krieg, in dem wir uns noch befinden, in einen offenen Konflikt verwandeln kann - wobei alles zunichtegemacht wird, was wir wussten und hofften, gestützt auf die Versprechen, auf denen die Welt aufgebaut wurde, in der wir leben (...)."