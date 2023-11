Zyankali, Quecksilber: Heikler Streit um Giftmülldeponie im Elsass

Die Regierung in Frankreich habe eigentlich die Versiegelung mittels Betonschicht bis 2027 veranlasst. Die Vorbereitungen allerdings sollen derzeit still stehen. Es gebe erhebliche Sicherheitsbedenken, dass die Stollen des Bergwerks dicht bleiben. Manche fürchten, dass in einiger Zeit giftige Substanzen aus dem Bergwerk in die Umwelt dringen.

Entscheidung in einigen Monaten erwartet

Das Tauziehen um die Giftmülldeponie, die auch in Baden-Württemberg für Besorgnis sorgt, ist damit wohl noch nicht beendet. Eine Entscheidung in der Hauptsache will das Gericht in den nächsten Monaten verkünden. Bislang hat das Departement aber an den Plänen zur dauerhaften Endlagerung der in der Deponie befindlichen Abfälle festgehalten, obwohl der Verwaltungsgerichtshof in Nancy sowie das Straßburger Gericht 2021 und 2022 bereits drei Mal gegen das Vorhaben urteilten.