Zwischen Lockerungen und Lockdown

Gar keine Lockerungen gibt es in Großbritannien (fast 11.500 Tote bedeuten Platz fünf im Todes-Ranking), und es wird nicht damit gerechnet, dass die strengen Ausgangsbeschränkungen demnächst fallen. Wie in den USA: Dort will Präsident Donald Trump zwar eine rasche Rückkehr zur Normalität – doch die Infizierten- und Todeszahlen steigen nach wie vor rasant an.

Alkohol- und Tabakverbot

In Afrika haben fast alle Regierungen strenge Maßnahmen gesetzt. In Südafrika gilt das Ende März verhängte Ausgeh-, Alkohol- und Tabakverbot noch bis mindestens Ende April. Bloß in Tansania ticken die Uhren anders: Die Grenzen sind offen, es gibt keine Ausgangsbeschränkungen. WF