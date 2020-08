Zweite Welle in Israel, aber wenige Schwerkranke

Für die Wirtschaftler waren die Sperren der ersten Welle einschneidender als notwendig. „Dadurch ging Vertrauen verloren. Weshalb die Öffentlichkeit in der zweiten Welle den Anweisungen nicht mehr so diszipliniert folgt wie zu Beginn“, sagt der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Chesi Levi.

Viele Israelis sehen sich existenziell stärker von der sprunghaft steigenden Arbeitslosigkeit bedroht als vom Virus. Dorit Nitzan, die israelische Direktorin für gesundheitliche Notlagen in der Europäischen Region der Weltgesundheitsbehörde mit Sitz in Kopenhagen, empfiehlt ihren Landsleuten „skandinavische Distanz“ wie sie in Dänemark gepflegt wird. Aber an den Stränden Israels und in den gerade wieder geöffneten Restaurants wird Distanz nicht in Metern, sondern Zentimetern gemessen.

Wer in Quarantäne gehen muss, hält über Whatsapp oder Zoom Kontakt mit „seiner“ Gruppe. „Ich darf meine Nachbarn nicht kontaktieren, aber wenn ich was brauche, tippe ich eine kurze SMS. Das liegt dann nach wenigen Minuten vor meiner Tür“, erzählt Mordechai Kasspi. Er lebt in einem ehemaligen Kibbuz. Heute ein Dorf ohne seinen alten Sozialismus, aber immer noch mit dem alten Gemeinschaftssinn.