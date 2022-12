Zwei Drittel der Deutschen unzufrieden mit Ampel-Regierung

Als Gewinner des ersten Ampel-Jahrs werden am ehesten die GrĂŒnen gesehen. 28 Prozent der Befragten meinen, sie hĂ€tten ihre Politik in der Koalition am besten durchgesetzt. 23 Prozent meinen, die SPD habe den grĂ¶ĂŸten Einfluss auf die Ampel-Politik ausgeĂŒbt und nur 19 Prozent sehen die Vorstellungen der FDP am ehesten verwirklicht.

Nur Minderheit glaubt an Bruch

Bei aller Unzufriedenheit mit der Ampel - dass die Koalition vorzeitig zerbricht, glaubt nur eine Minderheit von 31 Prozent. 47 Prozent sagen dagegen, sie werde bis zur nĂ€chsten Bundestagswahl 2025 bestehen bleiben. Bei den WĂ€hlern der Koalitionsparteien ist das Vertrauen in das Durchhaltevermögen der Ampel besonders groß. Von den GrĂŒnen-WĂ€hlern sind 74 Prozent der Meinung, dass die Koalition bis 2025 hĂ€lt, bei den SPD-AnhĂ€ngern sind es 62 Prozent und bei denen der FDP 58 Prozent.