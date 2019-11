Zollkontrollen nach Brexit? Johnson-Video sorgt für Irritation

Der Auftritt Johnsons - der sichtlich etwas derangiert wirkt (siehe Video) - fand in Nordirland statt, wo Johnson um die Unterstützung der DUP ringt. Sie war bislang bisher wichtigste Verbündete des Premiers, nannte den von Johnson ausgehandelten Deal aber zuletzt eine "Schande". In war Nordirland kritisiert worden, dass mit dem Vertrag eine Zollgrenze in der Irischen See zwischen den Teilen des Königreichs entstehe - keine Region würde so unter dem Brexit leiden wie Nordirland. Der Abmachung zufolge soll der Landesteil künftig noch an EU-Handelsregeln gebunden bleiben, um eine harte Zollgrenze mit dem EU-Mitglied Irland und damit die Gefahr neuer Unruhen in der einstigen Bürgerkriegsregion zu vermeiden.

Die Reaktionen auf Johnsons Auftritt waren demnach ziemlich hämisch. Keir Starmer, Brexit-Schattenminister, kommentierte, dass " Johnson entweder seinen eigenen Deal nicht verstanden hat - oder nicht die Wahrheit sagt."