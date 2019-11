Corbyn: Johnsons Brexit-Pläne sind "Thatcherismus auf Drogen"

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat dem britischen Premierminister Boris Johnson vorgeworfen, den EU-Austritt für wirtschaftliche Deregulierung und niedrigere Schutzstandards vor allem im Gesundheitsbereich zu missbrauchen. Die Konservativen werden "einen Thatcherismus auf Drogen entfesseln", so Corbyn laut Redetext in einem Wahlkampfrede, die er am Dienstag in Harlow halten wollte.

Damit bezeichnet Corbyn mit Blick auf die umstrittene Regierungszeit Margaret Thatchers eine rigide Steuersenkungs- und Sparpolitik. Beim " Thatcherismus" steht die Marktwirtschaft mit so wenig staatlicher Einmischung wie möglich im Mittelpunkt - ein schlanker Staat, ein Wohlfahrtsstaat, reduziert auf ein reines Sicherheitsnetz. Bei vielen Briten ist der Thatcherismus heute negativ konnotiert. Nach 13 Jahren in der Opposition schafften die Konservativen im Jahr 2010 die Rückkehr an die Macht auch deswegen, weil sich ihr damaliger Chef David Cameron vom Kurs Thatchers distanziert hatte.

Corbyn will in seiner Rede auch den Vorwurf bekräftigen, dass Johnsons Regierung den National Health Service (NHS) in jedes Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten nach dem Brexit einbeziehen würde. Johnson hatte wiederholt betont, dass der NHS, den die Wähler als zweitwichtigstes Thema nach dem Brexit bezeichnen, bei keinem Handelsgespräch auf dem Tisch liegen würde