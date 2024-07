Sicherheitsexperte in der ZIB 2: "Israel hat eine Botschaft gesendet"

Innerhalb weniger Stunden verübte Israel einen Doppelschlag gegen führende Köpfe von Hamas und Hisbollah. Wie explosiv ist danach nun die Lage im Nahen Osten? Der deutsche Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte Nico Lange war am Mittwochabend zu Gast bei Armin Wolf in der ZIB 2.

Der zweite Schlag erfolgte im Iran: In der Nacht auf Mittwoch wurde auch Ismail Hanija , Leiter des Hamas-Politbüros, Mitbegründer und Teil der obersten Führungsriege der radikalislamischen Hamas, in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet worden.

Was ist passiert? Kampfjets aus Israel haben ein Haus in einem Vorort von Beirut , der Hauptstadt des Libanons, angegriffen. Dabei wurden nach Auskünften des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens vier Menschen getötet, darunter zwei Kinder. Laut israelischen Angaben befand sich auch der hochrangige Hisbollah-Kommandeur Fuad Schukri unter den Opfern. Er sei das erklärte Ziel des Angriffs gewesen.

"Israels Botschaft: 'Niemand ist sicher'"

"Wie gesichert ist es, dass Israel tatsächlich den Hamas-Chef Hanija getötet hat?", lautete die erste Frage von Moderator Wolf an den Sicherheitsexperten Lange, der via Skype in die Sendung zugeschaltet wurde. "Auch wenn sich Israel dazu nicht äußert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch," so Lange – und ergänzte: "Damit, dass es im Iran passiert ist, ist auch eine Botschaft verbunden: Nämlich, dass niemand sicher ist. Wenn Israel Täter für Angriffe und Verbrechen sucht, die gegen Israel begangen wurde, dann kann Israel diese auch erreichen. Egal wo, selbst im Iran."

Auf die Frage, was Hanijas Tod nun für die Hamas, aber auch den Krieg im Gaza bedeuten würde, meinte Lange: "Hanija trug als politischer Kopf der Hamas Verantwortung für deren schreckliche Verbrechen. Er stand bei Israel also auf der Liste der Feinde, er hat mit solchen Angriffen Israels daher rechnen müssen."