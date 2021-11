Zeman wurde von Intensiv- auf Normalstation verlegt

Der noch amtierende Premierminister Andrej Babiš (ANO) soll ebenfalls mit dem Präsidenten zusammentreffen. Babiš darf allerdings wegen einer Verschärfung der Besuchsregeln angesichts der angespannten Coronalage vorerst nicht zum Präsidenten, wie er der tschechischen Nachrichtenagentur ČTK mitteilte. „Die Rehabilitationsbetten sind Akutbetten und fallen daher unter das am Mittwoch verkündete Besuchsverbot“, bestätigte eine Sprecherin des Krankenhauses, Jitka Zinke, gegenüber der ČTK.

Regierungsbildung

Nach der Parlamentswahl vom 8. und 9. Oktober hatte Zeman Babiš in der Präsidentenresidenz im mittelböhmischen Lany empfangen. Es war spekuliert worden, dass Zeman Babiš mit der Regierungsbildung beauftragt, obwohl dieser den Urnengang überraschend verloren und zwei oppositionelle Wahlbündnisse 108 Stimmen in der 200-köpfigen Parlamentskammer erobert hatten. Babiš selbst signalisierte jedoch unlängst einen Amtsverzicht. Der Klubobmann seiner liberalpopulistischen Bewegung ANO kündigte den Gang in die Opposition an.

Mitte Oktober war Zeman von seinen Ärzten als nicht amtsfähig erklärt worden. Zeman sei nicht in der Lage, seinen Aufgaben nachzukommen. Es sei auch „wenig wahrscheinlich“, dass der 77-Jährige seine Tätigkeit wieder aufnehmen werden könne, hatten seine behandelnden Ärzte am Prager Militärkrankenhaus in einem Schreiben an Senatspräsident Miloš Vystrčil mitgeteilt. Vystrčil erklärte am Donnerstag, abwarten zu wollen, ob Zeman den Rücktritt der Regierung annehmen könne.