Präsident Zemans politisches Ende: Tragikomödie voll Streit und Intrige

Tatsächlich hatte der Leiter der Präsidentschaftskanzlei, Vratislav Mynar, in den Tagen danach noch Besuche von Politikern bei Zeman organisiert. Die berichteten danach von einem gut gelaunten Staatschef, der sich rege in die aktuellen Entwicklungen nach den Parlamentswahlen eingemischt habe.

Alle Räder stehen still

Diesem kommt nach der tschechischen Verfassung eine entscheidende Rolle bei der Bildung einer neuen Regierung zu. Denn dafür ist ein offizieller Auftrag des Präsidenten notwendig. Solange also Zeman auf der Intensivstation liegt, schweigt, aber nicht seines Amtes enthoben ist, stehen alle politischen Räder in Prag still.

Damit aber wird auch der Machtwechsel verzögert, den die Parlamentswahlen eingeleitet haben. Premier Andrej Babis und seine Partei ANO, die seit 2017 regieren, sind von einem Bündnis konservativer Parteien unter dem Titel „Spolu“ („gemeinsam“) geschlagen worden. Der Chef des Bündnisses, der Konservative Petr Fiala, führt zwar inzwischen Gespräche über eine neue Regierung, der offizielle Auftrag aber dafür fehlt.