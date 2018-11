Zeitung: Berlin und Paris gegen neue Russland-Sanktionen

Nach der jüngsten Verschärfung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland sind Deutschland und Frankreich einem Zeitungsbericht zufolge gegen weitere Sanktionen gegen Russland. Die beiden Länder hätten sich bei der Sitzung des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees in Brüssel für die Ergreifung von "vertrauensbildenden Maßnahmen" in dem Konflikt ausgesprochen, berichtete "Welt" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf EU-Diplomaten. Sanktionen gehörten nicht dazu. Stattdessen wollten die Regierungen in Berlin und Paris ihre diplomatischen Bemühungen fortsetzen. Sie hätten auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ( OSZE) ins Spiel gebracht.