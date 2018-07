Zeitpunkt für Bubenrettung „perfekt“

„Ich liebe Euch, Vater, Mutter und Schwester“, schrieb der 16 Jahre alte Pheerapat an seine Familie. Es ist einer von mehreren Briefen, die die in der Tham-Luang-Höhle eingeschlossenen Buben an die Außenwelt schickten. „Macht euch keine Sorgen, wir sind alle stark“, schrieb ein anderer: „Wenn wir hier rauskommen, wollen wir viele Sachen essen. Wir wollen nach Hause, so schnell wie möglich“, hieß es weiter in dem Brief.

Bei den Helfern macht sich Optimismus breit: „Jetzt und in den kommenden drei oder vier Tagen sind die Bedingungen mit Blick auf den Wasserstand, das Wetter und die Gesundheit der Buben perfekt“, sagte Einsatzleiter Osottanakorn Narongsak, der auch Gouverneur der Provinz ist, mit Blick auf einen möglichen Rettungsversuch. „Wir müssen klar entscheiden, was wir tun können.“ Die Beratungen und Vorbereitungen, ob und wann versucht werde, die Buben und ihren Trainer aus der Höhle zu holen, seien aber noch im Gange. Sollte der Himmel über Chiang Rai jedoch seine Schleusen öffnen, bliebe für andere Szenarien jedoch keine Zeit mehr: Im Wettlauf mit dem Monsun-Regen wären die Wasserpumpen zur Senkung des Pegels chancenlos, die Bohrung eines Rettungsschachts würde zu lange dauern, und auch die Suche nach einem alternativen Höhlenzugang blieb bisher erfolglos.